記事ポイント特許出願中の「石けんのスクラブ化技術」と「ハイブリッド製法」が経済産業省から評価部位別ケア石けん市場のパイオニアとして受賞埼玉県産未活用農産物活用の「P’s roots」シリーズで地域振興に貢献 ペリカン石鹸は、経済産業省・中小企業庁の2025年度「はばたく中小企業・小規模事業者300社」を受賞しました。独自の製法と部位別ケア市場の開拓、世界20カ国以上への輸出実績が評価されての受賞です。 ペ