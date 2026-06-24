22日、厚生労働省は労働政策審議会を開き、精神障害を持つ働き手の就職について精神障害者保健福祉手帳（障害者手帳）が更新されなくても、1年ほどは所持しているとみなし、障害者雇用を進めることを示した。 障害者福祉施設勤務の少女が長期勾留で衰弱死元兵庫県警OB飛松五男氏「不当勾留で死に至らしめた」 これは、精神障害を持つ働き手の雇用機会が減少傾向にあり、みなしによって手帳の効力を継続させることで1万9000人