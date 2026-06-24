サッカー元日本代表の本田圭佑（40）が24日放送の日本テレビ「ワールドカップ舞台裏全て見せます！」（後9・00）にVTR出演し、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグの日本―チュニジア戦での自身の解説を振り返った。番組では、同局で解説を担当した日本―チュニジア戦の直後に独占インタビュー。本田は前半4分のMF鎌田大地の先制ゴールについて「左足ピョンやって。うまっ！」と絶賛し話題となった。「そんなに手数をかけず