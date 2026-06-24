「第12回上方落語若手噺家グランプリ2026」が24日、大阪の天満天神繁昌亭で開催され、桂三実（33）が優勝した。桂三実は愛知・名古屋市出身。12年に桂三枝（六代桂文枝）に入門。21年、25年に同大会準優勝。3度目の正直で戴冠となった。22年には繁昌亭新人賞、24年には繁昌亭大賞・奨励賞を受賞。大の中日ドラゴンズファンとして知られる。三実、露の眞（39）、露の瑞（38）、月亭秀都（36）、月亭遊真（38）、桂九ノ一（30