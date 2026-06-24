公的年金は原則として65歳から受給することができるが、60歳から75歳の間で受給開始時期を選ぶことができる。65歳前に繰り上げれば減額され、65歳以降に繰り下げれば増額される。繰り下げ受給は待機中にやめることも可能だが、自分の事情や体調、税金・社会保険料への影響なども含めて慎重に決めることが重要だ。【マンガ】月の年金4万円・預貯金50万円「繰り上げ受給をやめておけば今頃もっと…」88歳女性の後悔65歳以降も働ける