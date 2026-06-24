VTuberの常闇トワさんは6月24日、自身のX（旧Twitter）を更新。活動を休止することを発表し、心配の声が上がっています。【投稿全文】人気VTuber・常闇トワ、活動休止を発表「無理せずゆっくり休んで」常闇さんは「6月21日の朝、突然強いめまいと立ちくらみの症状が出てしまい、自力で立つことや歩くことができなくなったため救急搬送され治療を受けておりました」と報告。また「その後、セカンドオピニオンも含めて診察を受けた結