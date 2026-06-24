睡眠学者でノーベル賞の受賞も期待される筑波大学の柳沢正史教授によると、「夏の睡眠は質が悪くなり、睡眠の量も減る」そうです。井上キャスターが、睡眠時の脳波を計測し、最新技術で「睡眠の質」を計測しました。【写真を見る】ノンレム睡眠（深い睡眠）はどれくらいあればいい？井上キャスターも計測「睡眠の質」井上貴博キャスター：3日間、睡眠時の脳波を計り「睡眠の質」を計測してもらいました。結果は細かくレポート状に