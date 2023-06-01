IOC総会でスピーチするコベントリー会長＝24日、スイス・ローザンヌ（ロイター＝共同）【ローザンヌ（スイス）共同】国際オリンピック委員会（IOC）は24日、スイスのローザンヌで臨時総会第1日の審議を行い、五輪に出場した全選手を対象に、1人1万ドル（約162万円）を支給する助成金制度の創設を発表した。2月のミラノ・コルティナ冬季五輪から適用される。五輪史上初の試み。選手の競技活動や引退後のキャリアをサポートする