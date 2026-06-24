モーニング娘。’２６の牧野真莉愛（２５）が２４日、東京・日本武道館で卒業コンサートを行い、満員を動員した１万人の大歓声を受け、メドレーを含む全３１曲を熱唱。セレモニーでは推しの日本ハム・新庄剛志監督（５４）からの手紙に号泣した。卒業セレモニーの一人舞台で手渡された手紙の封を開けると、愛してやまない新庄監督からのものと分かり涙があふれ出た。「誰よりも熱く球場で応援してくださる姿を見ていました。そ