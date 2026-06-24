【漫画】本編を読む「誰かに認められたい」という気持ちは誰もが持っているものだ。しかしその感情が抑えきれなくなってしまったら……。『このハナシ、つづきは墓場で。』（ぼめそ/KADOKAWA）は、「裏アカ」にのめり込み、承認欲求を満たすためだけに暴走していく女性を生々しく描いたセミフィクションだ。主人公・ナナコは、結婚を考えていた恋人から「体以外は取り柄がない」と残酷な言葉を浴びせられ深く傷つけられる。そん