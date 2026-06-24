元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏が２４日、関西テレビ「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」に出演し、兵庫・神戸の冷凍庫から切断遺体が見つかった事件に言及した。今月２０日、兵庫・神戸市のマンションで「異臭がします」との通報を受け警察官が駆けつけたところ、部屋に置かれた冷凍庫からへその部分で切断され、袋に入れられた成人男性の遺体が発見された。２２日に警察はその部屋の住人・西口豊さんだと発表した。兵庫県警は