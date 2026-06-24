上方落語界の若手ＮＯ１を決める「第１２回上方落語若手噺家（はなしか）グランプリ」の決勝が２４日、大阪・天満天神繁昌亭で８人で争われ、桂三実が優勝した。桂文枝に２０１２年に入門。新作「危ない」で栄冠をつかみ「全世代にうけることを重視して選んだ。去年よりはうけた感覚がありました」と笑顔を見せた。昨年を含む２度の準優勝を経ての念願の優勝。「来年出なくていいというのが率直な感想。ヒリヒリする大会なので