俳優の竹内涼真が２４日放送の日本テレビ系特番「緊急特番！ＦＩＦＡワールドカップ熱戦の舞台裏を生放送ですべて見せます」（午後９時）に「ＦＩＦＡワールドカップ２０２６」スペシャルナビゲーターとして出演。チュニジア戦で２ゴール１アシストの大暴れを見せた上田綺世について熱弁を振るった。この日、次戦・スウェーデン戦の行われる米ダラスから解説の槙野智章さんと生出演の竹内は「俺に１０秒くれ！」のプレートを掲