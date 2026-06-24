第１０８回全国高校野球選手権大会（８月５日開幕・甲子園）の山梨大会組み合わせ抽選会が２４日、甲府市内で行われた。昨夏より１校多い３３校３２チームが出場する。７月５日に開幕し、順調に日程が消化されれば、決勝は同２２日が予定されている。開会式では日本航空の主将・高岡奏介内野手（３年）が選手宣誓を務めることが決定した。立候補者による抽選でくじを引き当てた瞬間は「すごくうれしい気持ち」だったと語り、「