◆パ・リーグソフトバンク８―５オリックス（２４日・みずほペイペイドーム）オリックスがソフトバンクに大敗し、１３日以来の４位に後退した。誤算だったのは、先発・田嶋だ。初回、正木に先頭打者アーチを被弾。味方打線が２点を勝ち越した直後の２回は、２死満塁から周東に一塁適時内野安打、近藤に押し出し四球、栗原に押し出し死球、牧原大に中前２点打を許し、１回２／３を６失点で３敗目を喫した。４回には片山、６回に