中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京6月24日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は24日の記者会見で、日本政府が世界の一部の国での慰安婦像設置を妨害しているとの質問に、妨害は民間団体や各界の人々の強い憤りを招いているとして、日本の政権当局に対し、真実の隠蔽と正義の声の抑圧をやめるよう求めた。郭氏は次のように述べた。日本の一部の勢力は長きにわたって侵略の歴史の否定、さらには改ざ