ソフトバンク８−５オリックス（パ・リーグ＝２４日）――ソフトバンクがオリックス戦の連敗を４で止めた。二回に周東、牧原大の適時打など打者一巡の猛攻で５点を奪って逆転した。オリックスは２桁残塁が響いた。◇日本ハム７−４ロッテ（パ・リーグ＝２４日）――日本ハムが継投で逃げ切った。一回に清宮幸の二塁打で先行し、その後は野村の２打席連続本塁打などで加点。加藤貴は５連勝。ロッテは終盤の追い上げも実らず。