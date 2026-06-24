「ソフトバンク８−５オリックス」（２４日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクは５年ぶりに先発した中村稔が３回３失点。その後、５投手の継投で勝ちきった。小久保監督は「（当初先発予定だった）徐若熙のアクシデントで急きょの先発だったので、今日は上茶谷と２人で５イニング行ってくれればというところで。３ランは打たれましたけどゲームはつくってくれたと思います」と評価した。２番手の上茶谷が２回１失点で４勝