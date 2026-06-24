テレビ朝日「ＥＩＧＨＴ-ＪＡＭ」が２４日、『豪華プロが選ぶ音楽の教科書に載せたい昭和・平成・令和女性アイドル５０年史』と題して放送された。番組では、１９７１年デビューの南沙織「１７才」から始まり、７２年に「せんせい」でデビューした森昌子（当時１４歳）らを特集。画面上では「長男はＯＮＥＯＫＲＯＣＫのＴａｋａ三男はＭＹＦＩＲＳＴＳＴＯＲＹのＨｉｒｏ」と紹介された。歌唱する姿が