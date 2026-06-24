バツイチ同士の再婚となると、家族の形が新しくなる喜びの反面で、夫側のお子さんとの距離感に悩む方は決して少なくないかもしれません。しかし今回寄せられた悩みの内容は、家族としての些細な悩みをはるかに超えた、なかなかに衝撃的なものでした。『うちが勝手にホテル扱いされていました』バツイチ同士で再婚した投稿者さん夫婦。旦那さん側の子（Aくん、19歳）に、連休中に自宅の鍵を貸したところ、想像を絶する事態となって