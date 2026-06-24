デビューから8年、乗り味はより上質にボルボ「XC40」は、2018年3月に日本へ導入されたコンパクトSUVです。ボルボ初のコンパクトSUVとして登場したXC40は、上級SUVの「XC60」や「XC90」を単に小さくしたモデルではなく、よりカジュアルで都会的なキャラクターを持つ一台として支持を集めてきました。【画像】超カッコイイ！ これが全長4.4mの「“4WD”コンパクトSUV」です！ 画像で見る（30枚）現在は、より小さなフル電動SUV