俺はマサユキ（40代）です。今日は高校の同窓会があります。前回会えなかった人もいたので、予定を合わせて帰省しました。とくに会いたいのは、高校時代にお付き合いしていたヨシミさん（40代）と、よく家にお邪魔して遊んでいた男友だち。今回はその人たちも出席すると聞き、たくさんの人に会えそうで楽しみにしています。遅れて着くと、ちょうど俺の話をしていたようでした。高校最後の受験の年は、寝ても起きても勉強で幼馴染か