ボートレースまるがめの「スカパー！JLC杯争奪ルーキーシリーズ第14戦」は準優3番を終了。25日の12Rで行われる優勝戦のメンバーが決定した。準優は波乱含みで推移し、10Rで唯一逃げ切りに成功した水谷理人がV戦の絶好枠を獲得した。準優第1弾の9Rは西丸敦基が4コースからコンマ06のトップスタートで仕掛けて、捲り差し快勝。当地初優出を決めた。「これまで地元では相性が悪かったので、うれしいですね」と安どの笑みをのぞ