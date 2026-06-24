2018年平昌五輪でスピードスケート女子団体パシュート、女子マススタートと2個の金メダルを獲得した高木菜那さん（33）が24日、日本テレビ「ワールドカップ舞台裏全て見せます！」（後9・00）に生出演。サッカーFIFAワールドカップ（W杯）の試合中継で話題となっている元日本代表・本田圭佑（40）の解説について語った。22年に引退し、今年のミラノ・コルティナ五輪ではテレビ中継の解説を担当した高木さん。“本田語録”で話