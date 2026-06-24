通行する車両の重量制限を見落とし、設計ミスが起きた逗子市立久木小学校前の市道＝２４日、同市久木道路下に流れる水路の存在を失念した設計ミスが原因で神奈川県逗子市立久木小学校（同市久木）の大規模改修計画が断念に追い込まれた問題を巡り、市が設計業者に金銭的補償を求めていたことが２４日、関係者の話で分かった。計画断念で設計費約８７００万円が無駄となった形で、桐ケ谷覚市長は神奈川新聞社の取材に「業者側も瑕