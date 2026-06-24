メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市北区の商業施設で、車のボンネットにしがみつく店員が振り落とされけがをした事件で、男女2人が逮捕されました。 強盗致傷の疑いで逮捕されたのは北区の会社員、北野和孝容疑者（45）と無職の杉尾祐美香容疑者（40）です。 警察によりますと、2人は7日午後9時すぎ、北区玄馬町の「ＭＥＧＡドン・キホーテ名古屋本店」で、レギンス1着を盗み車で逃走しようとした際、前に