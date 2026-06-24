【モデルプレス＝2026/06/24】ABEMAで配信中のバラエティ番組『CHANCE ＆ CHANGE（チャンスアンドチェンジ）』（隔週水曜日23時〜）の収録現場にモデルプレスが潜入。出演者のあき、きほ、なぎ、まりんにインタビューを実施し、カラオケで歌うとモテる曲について聞いた。【写真】人気キャバ嬢の美デコルテ輝くドレス姿https://mdpr.jp/influencer/detail/4762392◆あき＜カラオケでモテる曲：宇多田ヒカル『First Love』＞歌詞が素