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米１０年債利回りは４．４４３％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:38）（日本時間21:38）（%） 米2年債 4.168（-0.030） 米10年債4.443（-0.054） 米30年債4.892（-0.054） ドイツ2.879（-0.040） 英国4.709（-0.045） カナダ3.387（-0.052） 豪州4.762（-0.009） 日本2.661（-0.005） ※米債以外は10年物