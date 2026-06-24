俳優の板垣李光人がキメ顔ショットを披露して話題になっている。板垣は２４日にインスタグラムで「ＺＯＺＯＴＯＷＮ新ＣＭ、ＳＡＬＥ編とＷＥＥＫ編とご覧いただけてますでしょうか」と書き出すと、続けて「夏っぽ爽やか、異国情緒も漂うムードで大変美しく仕上がっております夏服欲たかまるねー。そんなすてきな映像を今回ディレクションしてくださった児玉監督と」とつづり、映像ディレクターの児玉裕一氏とポーズを決め