サッカー元日本代表ＭＦ本田圭佑が、２４日放送の日本テレビ系特番「緊急特番！ＦＩＦＡワールドカップ熱戦の舞台裏を生放送ですべて見せます」（午後９時）に現地からＶＴＲ出演。日本代表が史上最多得点で快勝したチュニジア戦を振り返りつつ、日本時間２６日のスウェーデン戦を展望した。チュニジア戦で「一番」と思った日本代表のプレーを聞かれると「意外と何か点を取ったシーンではなくて、堂安（律）さんも中村（敬斗）