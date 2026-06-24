のんびり過ごすんだよ▶▶この作品を最初から読む「あーあ、もう…死んじゃおっかな」宿題をしていた小学5年生の真奈が、ぽつりとこぼした一言。母親は「冗談でもそんなこと言わないで」とたしなめましたが、その後、真奈は学校へ行けなくなってしまいます。成績優秀で友達も多く、親子関係も良好だったはずの娘。いったい何があったのか――。担任に相談しても理由はわからず、親友の母親たちに話を聞いても手がかりは