ボートレース住之江の「ヴィーナスシリーズ第7戦」は初日を終えた。地元の高橋淳美は過去のアクアクイーンカップで最多となる4Vを達成している“アクア巧者”。そして今節も初日5R、2コースから西村を素早く差し切って1着発進。やはり相性のいいタイトルだ。「（握り込みが）来たり来なかったりで、まだよく分からないけど、ペラには反応してくれている。それに西村さんがバタバタしていたのもあったんでね」と冷静に振り返っ