駅の女子トイレに侵入した疑いで最高裁判所の事務官の男が逮捕されました。最高裁の事務官・藤井敦史容疑者は1月、横浜高速鉄道・新高島駅の改札内にある女子トイレに侵入した疑いがもたれています。警察によりますと藤井容疑者が女子トイレの個室に入り、隣の個室内に向けてしきりと天井の隙間からスマートフォンをかざす手が目撃されていました。また、藤井容疑者は駆けつけた駅員と事務室へ向かう途中で逃走していました。藤井