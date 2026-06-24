歌手・和田アキ子（76）が24日に更新された、TOKYO MXによるYouTubeチャンネル「和田アキ子、AIスマホと親友になる。」に出演し、超若手スタッフの一言に苦笑する場面があった。「【今年はどこへ!?】スケール違う…これが一流芸能人の海外旅行です！【和田アキ子/AIアッコ】」というタイトルでアップされた動画。理想の旅行プランという話題になり、MX入社1年目の23歳スタッフから「僕と二人旅に行きますか?」と提案されると