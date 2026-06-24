新潟市動物愛護センターでは、シニア猫の譲渡促進と高齢者の生きがいの創出などを目的に、シニア猫を高齢者に譲渡する「シニア for シニア」という取り組みを6月から始めました。 愛護センターによると、高齢社会の進展に伴い、猫の飼育を希望する高齢者が増加していることや、若年期の猫に比べ高齢猫（シニア猫）の譲渡が進まない現状があるといいます。そこで、愛護センターは、ことし5月25日に飼い主の