「会席料理」と「懐石料理」は別ものなんです▶▶この作品を最初から読む子どもの頃に日本のアニメに魅了され、2003年に初来日したスウェーデン人漫画家のオーサ・イェークストロムさん。2011年に日本移住の夢を叶えて以来、数々のコミックエッセイを通して、日本での発見や驚きを発信してきました。現在は母国・スウェーデンで暮らす傍ら、SNSなどで発信を続けています。そんなオーサさんが今回改めて向き合うのは、日