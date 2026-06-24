【その他の画像・動画等を元記事で観る】 米津玄師が「2026 NHKサッカーテーマ」として書き下ろした「烏」（読み：からす）が、配信初週にして主要ウィークリーチャートを完全制覇。堂々の首位6冠に輝いた。 ■総合ソング・チャート”JAPAN Hot 100” 通算32度目の総合首位 「烏」は、サッカー日本代表が初戦を迎えた、6月15日に配信リリース。Billboard JAPAN 総合ソング