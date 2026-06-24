台湾メディアのETtodayは23日、「東京は3回行くと飽き始める？」と題し、「日本旅行の達人」として知られる台湾の元医師が8つの理由を上げて反論したことを伝えた。記事によると、台湾のSNS上でこのほど、「東京は3回行くと飽き始める」との投稿が議論を呼んだ。これについて、台湾の元感染症医師で「日本旅行の達人」として知られる林氏璧氏が自身のフェイスブックアカウントで「東京は100回行っても飽きないし、（それ以上訪れた