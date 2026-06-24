元西武監督の辻発彦氏（67）が、テレ玉公式YouTube「ツジハツ！！」に出演。パ・リーグ首位を走る西武で今、大きな戦力になっている選手ともっと活躍を期待したい選手の名前を2人ずつ挙げた。まず名前を挙げたのは平沢。腰痛で一時戦列を離れたが、復帰して現在出場3試合連続安打中。辻氏は「この位置（首位）にいるのは平沢の活躍が大きかった。復帰してからも内容は悪くない。腰がしっかりしていれば大きな戦力になると思