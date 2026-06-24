◇パ・リーグオリックス5―8ソフトバンク（2026年6月24日みずほペイペイ）4位に転落したオリックス・岸田監督は、2回途中6失点で降板した先発・田嶋について「投げている球自体は、前回よりは良かったかなと思うんですけどね…。2アウトから自滅気味になってしまったかな」と険しい表情を浮かべた。前回今月6日の広島戦後に岸田監督と約1時間近く面談し、2軍でやり直してきた。クールな左腕は一球ごとに雄叫びを上げるな