横浜地裁（資料写真）神奈川県相模原市緑区の知的障害者施設「津久井やまゆり園」で入所者ら４５人が殺傷された事件で、殺人などの罪で死刑判決が確定した元職員植松聖死刑囚（３６）が２度目となる新たな再審請求を横浜地裁に行い、棄却されたことが２４日、関係者への取材で分かった。昨年１０月に最高裁が１度目の再審請求について認めない判断をしたばかりだった。関係者によると、同死刑囚は今年１月に自ら２度目の再審を