動画配信サービスSHOWROOMの前田裕二社長（39）が24日までに自身のインスタグラムを更新。39歳の誕生日を迎えた事を報告した。「誕生日は、自分の記念日にかこつけて、大好きな周りの人達と話せたり会えたりご縁がまた繋がったりすること、そしてその人達に、年一の特大感謝を伝えられるのが物凄く好きなところです。これを見て下さってる方々に僕は何らかの形で必ず支えられています、本当に本当にありがとうございます大感謝