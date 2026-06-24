【FIFAワールドカップ2026】イングランド代表 0−0 ガーナ代表（日本時間6月24日／ボストン・スタジアム）【映像】疑惑の「体当たりタックル」（実際の様子）世界中のファンが騒然となった“疑惑の判定”に対して、ガーナ代表のカルロス・ケイロス監督も苦言を呈した。日本時間6月24日、FIFAワールドカップ2026のグループL第2節でガーナ代表はイングランド代表と対戦。試合はスコアレスドローに終わったが、79分には結果を左右