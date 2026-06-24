俳優の前田敦子さん（34）が24日、映画『トイ・ストーリー５』の公開記念イベントに登場し、子どもの“トイ・ストーリー好き”エピソードを明かしました。おもちゃの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆を描いてきた『トイ・ストーリー』シリーズ。アンディのお気に入りのおもちゃ、カウボーイ人形のウッディとバズ・ライトイヤーが活躍します。最新作は、おもちゃたちの前に最新型タブレットが現れ、“デジタル”という