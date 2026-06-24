国会議事堂（資料写真）自民党、日本維新の会、国民民主党、参政党の４党が共同提出した日本国旗損壊罪法案が２４日の衆院内閣委員会で審議入りし、趣旨説明が行われた。神奈川県関係の与野党３議員が質問に立ち、「先進国で本国国旗の尊厳を守る法を持たないのは日本だけだ」などと意義を強調した与党に対し、中道改革連合など野党は憲法で保障された「思想・良心の自由を侵害する」と反論。双方の主張は平行線に終始した。法