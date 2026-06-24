ウズベキスタンに5-0で快勝サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は23日（日本時間24日）、グループK第2節（米ヒューストン・スタジアム）が行われ、ポルトガルがウズベキスタンに5-0で大勝した。41歳のクリスティアーノ・ロナウドが2ゴール。史上初となる6大会連続得点、自身が持つ国際Aマッチ最多得点記録を145得点に伸ばすなど貫禄を見せた。試合後には自身のSNSを更新。この投稿には半日で2000万を超える“いいね”が寄せら