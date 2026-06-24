記事ポイント1852年創業フィンランド最古「エクベリ」が2026年7月15日伊勢丹新宿店に日本初上陸看板「コルヴァプースティ」は創業家5代目直伝の伝統製法伊勢丹新宿食品売り場唯一のフィンランドブランド アンドフィーカは、フィンランド最古のベーカリーカフェ「Ekberg(エクベリ)」の日本初常設ショップを、2026年7月15日に伊勢丹新宿店本館地下1階洋菓子エリアにオープンします。伊勢丹新宿店の食品売り場において唯一のフィ