インフルエンサーでグラビアでも活躍する桃木兎羽が22日、自身のインスタグラムを更新。街角でのショットを公開し、反響を呼んでいる。 【写真】思わず二度見横から迫るバグってるとしか思えないサイズ感 「桃木の好きな緑とピンクで桃木カラー♡ 梅雨でも紫陽花が居てくれるとるんるんになれるね」と記した桃木はピンクのバッグを肩にかけたスタイル。緑のキャップをかぶって、インナーが薄く映る