記事ポイント吸盤角度とロール長さを調整でき、99％以上の車種に対応するフィット設計チタンシルバーコーティング＋420Dオックスフォード生地で99％UVカット遮熱・プライバシー保護・車中泊の目隠しと幅広い用途に使えます MAXWINは、フロントガラスのサイズに合わせて吸盤角度とロール長さを自由に調整できる高遮光・高耐久サンシェード「K-SSD07」の販売を開始しました。吸盤を固定して引き伸ばすだけで取り付けが完了する