記事ポイント2026年7月7日付で岩崎弘利氏が代表取締役社長に就任、岩崎安利氏は会長へ同日、持株会社「ビッグホリデーホールディングス株式会社」を設立しHD体制へ移行DX・AI活用と人の温かさを両立し、100年企業に向けた成長を推進 ビッグホリデーは、2026年7月7日付で代表取締役社長の交代を決定しました。現取締役の岩崎弘利氏が新社長に就任し、現社長の岩崎安利氏は代表取締役会長に就く新体制となります。あわせて同日